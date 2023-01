Napoli, oggi la fumata bianca per lo scambio Sirigu-Gollini

Napoli, fatta per l’arrivo di Gollini

Il Napoli nella giornata di oggi chiuderà la trattativa per lo scambio tra Gollini e Sirigu, come confermato dall’agente dell’azzurro Giovanni Branchini nel corso di Sky Calcio Club. Mancherebbero solo alcuni dettagli per dare il via libera alle visite mediche, per poi chiudere l’operazione che porterà Gollini in azzurro e Sirigu alla Fiorentina.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Pierluigi Gollini

