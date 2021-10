Coppa d’Africa: società pronte a chiedere il rinvio delle partite

Sono tante le società in Serie A che a gennaio perderanno i loro giocatori in occasione della Coppa d’Africa

Tuttomercatoweb riporta quanto scritto nell’edizione odierna di Tuttosport, la quale parla del caso Coppa d’Africa. Molte società di Serie A, su tutte il Napoli, a gennaio saranno costrette a fare a meno dei loro calciatori africani, impegnati con le proprie Nazionali in vista della Coppa d’Africa. Il quotidiano fa sapere che: “qualora non si concedesse un rinvio le società interessate potrebbero impugnare il diniego del rinvio oppure la stessa omologazione dei risultati. Un rinvio, dunque, per cause di forza maggiore data l’indisponibilità di diversi calciatori”.

