Montella: “Napoli? Non sono sorpreso che sia primo in classifica, su Spalletti…”

L’ex allenatore di Milan e Roma parla del Napoli e del suo ex tecnico Luciano Spalletti

Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, a rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato, tra le altre cose, anche del Napoli e Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“[…]Napoli? Non sono stupito dal fatto che sia in testa alla classifica, perché la rosa è forte e conosco benissimo Spalletti, l’ho avuto come tecnico. È sempre stato il mio preferito. Sa allenare e come chi è stato fermo un paio d’anni è pieno di energia. È abituato alle grandi piazze come Roma, Milano, San Pietroburgo. Sapevo che avrebbe trovato subito il feeling con Napoli. La compagine azzurra è una seria candidata allo scudetto, non diciamolo perché Luciano si arrabbia[…]”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ancelotti, contrasti tra il figlio Davide e alcuni giocatori del Real Madrid

Calciomercato, Nandez in uscita dal Cagliari. Anche il Napoli sulle sue tracce

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La Russia invita i talebani all’incontro di Mosca