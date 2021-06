Venerato: “Gattuso si è comportato bene con il Napoli”

Ciro Venerato torna sull’addio di Gattuso

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove è tornato sui motivi del divorzio tra il Napoli e Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso non si rizzelò con De Laurentiis per le telefonate agli altri allenatori, ma per diversi motivi. Gattuso con il Napoli si è comportato bene, ha parlato coi dirigenti degli altri club alla fine del campionato. Ha rotto perché ci rimase male per alcuni comportamenti etici di De Laurentiis avuti nei suoi confronti. A dire il vero non c’entra nulla la voce che riguardava altri tecnici quando la squadra non andava bene. Il Napoli gli chiese di rimanere e lui ha deciso di voler andar via da vincitore e non da sconfitto. Purtroppo ha mancato la Champions di un soffio. La squadra venne meno, non Gattuso. Ha fatto un girone di ritorno veramente straordinario, secondo per punti soltanto all’Inter di Antonio Conte. Gattuso ci ha messo molto del suo nella sua parentesi di Napoli, ha dato tutto se stesso”.

