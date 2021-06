De Nicola: “Eriksen non può tornare a giocare, Kjaer fondamentale”

Il dott. De Nicola sul caso Eriksen

L’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola, è intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Station Radio dove ha parlato del malore avuto da Eriksen. Ecco quanto dichiarato:

“Non può giocare in Italia, col defibrillatore? Non può proprio giocare, così: non solo in Italia, ma in generale. Il defibrillatore ti manda la scarica elettrica e ti defibrilla quando fatichi. Il calcio è uno sport di fatica. Non conosco il caso nel dettaglio, non so che patologia avesse; se la situazione è questa, però, dubito che possa giocare ancora. Il Padreterno gli ha voluto bene, gli ha detto due parole: ‘Stai attento’. E’ stato rianimato senza nessun danno. Va riconosciuta la maestria di Simon Kjaer, che è stato calmissimo in un momento difficile. Ha saputo come agire. Per evitare certi esiti, bisogna lavorare in quel modo, agire con estrema precisione. Come ha fatto Kjaer. Non è facile né immediato. Bisogna stare calmi e, soprattutto, bisogna sapere cosa si fa.”

