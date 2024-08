Il Mattino – Lukaku in pole, Manna prova a inserire Casadei per vendere Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul caso Romelu Lukaku. Il ds Giovanni Manna, in questi giorni si trova a Londra, per provare a trovare una soluzione definitiva con il Chelsea. L’idea è sempre quella di portare il belga a Napoli, provando a offrire Victor Osimhen nella trattativa e inserire l’ex Inter, Casadei nella trattativa. In più è stato proposto un conguaglio da circa 45-50 milioni di euro.

L’offerta è appetibile per il Chelsea, che ha bisogno di liberarsi sia di Lukaku che di Casadei. Il nodo, però, riguarda Osimhen, che ha dato la sua parola al Psg. In questo caso, il Napoli cercherebbe di intraprendere un’altra pista, versando circa 30 milioni di euro nelle casse del Chelsea, per arrivare definitivamente all’attaccante belga.

