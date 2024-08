David Neres si avvicina all’azzurro, il suo agente è a Napoli

L’agente di DAvid Neres è a Napoli

Il Napoli continua ad avvicinarsi a David Neres, esterno offensivo brasiliano in forza al Benfica. Come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, l’agente sarebbe in queste ore in città per dare la svolta decisiva alla trattativa. Ecco quanto riportano i colleghi lusitani:

“Napoli e Benfica non hanno ancora finalizzato la trattativa per il trasferimento di David Neres ma, dopo i notevoli progressi fatti registrare nella giornata di ieri, è sempre più certo che la fumata bianca ci sarà presto. Il club portoghese chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro, che possono essere raggiunti attraverso una cifra fissa di 25 milioni di euro, più un bonus di 5 milioni di euro. La verità è che da ieri l’ottimismo si è rafforzato. L’agente di David Neres, Giuliano Bertolucci, è infatti a Napoli, per superare gli ultimi ostacoli. Gli italiani sono disposti a pagare 3 milioni di euro a stagione, più di quanto guadagna al Benfica”.

