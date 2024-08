La Gazzetta dello Sport – Osimhen, braccio di ferro senza fine: vuole solo il Psg e blocca il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla situazione di Victor Osimhen. Il nigeriano si è promesso al Paris Saint-Germain, e non vede nessun’altra squadra nel suo futuro: “Il ds del Napoli proseguirà oggi gli incontri a Londra, ma è possibile che per arrivare alla fumata bianca per il trasferimento del belga sia necessario attingere alle risorse economiche che potrebbero arrivare dalla cessione di Osimhen.

Un capitolo decisamente amaro, quest’ultimo, nella complicata estate dei partenopei sul piano del mercato. E una prova ulteriore del fatto che quindi l’arrivo di Lukaku potrebbe non essere del tutto svincolato dalla cessione del nigeriano. Il quale, peraltro, non sembra intenzionato a poter eventualmente dire sì al Chelsea. Ma, ad oggi, vede nel suo futuro soltanto l’ipotesi di un trasferimento al Psg“.

