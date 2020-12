Calciomercato, al Napoli piace Thauvin. Può arrivare a costo zero

Calcioemercato, il Napoli pensa a Thauvin

Secondo quanto riferito dai colelghi francesi di LeSport10, ci sarebbe anche il Napoli tra le squadre interessate a Florian Thauvin del Marsiglia. Il fantasista transaplino è in scedenza di contratto a Giugno 2021, con poche possibilità di rinnovo al momento. Il club azzurro è da diverse settimane che segue l’evolversi della situazione, anche se sul talento francese ci sono anche Milan e Siviglia. Proprio quest’ultimo club potrebbe sorprendere tutti, offrendo 15 milioni gia a Gennaio e sbaragliando la concorrenza. Thauvin in passato ha fatto sapere di aprrezzare Napoli come destinazione, ma c’è da vedere se De Launrentiis dia l’affondo decisivo.

