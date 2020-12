VIDEO – Mertens si allena per tornare al top della forma

L’attaccante del Napoli Dries Mertens, ha pubblicato su Instagram un video in cui si allena per il top della forma.

Mertens è infortunato dalla gara contro l’Inter e farà di tutto per poter essere nella condizione migliore per affrontare la Juventus in Supercoppa, il 20 gennaio al Mapei Stadium.

