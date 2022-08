Napoli, situazione Meret complicata: le dichiarazioni di Spalletti

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli sarebbe attualmente in stand by; intanto arrivano le dichiarazioni di Luciano Spalletti.

Il rinnovo del portiere Alex Meret con il Napoli non è ancora avvenuto nonostante l’argomento tenga banco oramai da qualche mese. Il prolungamento di tale accordo sarebbe fino al 2027, il Napoli ha voglia di puntare tutto sul giovane portiere friulano, nonostante ciò però la firma non è ancora avvenuta. Ciò che potrebbe avvenire certamente dipenderà anche da chi sarà il secondo portiere durante la prossima stagione.

Intanto sono arrivate alcune dichiarazioni di Luciano Spalletti in merito all’estremo difensore, che si riferiscono in particolare alla sfida avvenuta qualche giorno fa tra il Napoli ed il Mallorca.

“Bisogna stare in piedi, se ti danno una spallatina e vai giù vuol dire che non hai tutto quel carattere e quella forza. È chiaro che la personalità passa anche dall’emotività. Anche l’atteggiamento, la postura del corpo, ti possono dare un contributo. Lui ha fatto dei buonissimi interventi, per ora è il nostro portiere e ce lo teniamo caro.”

