Osimhen resta a Napoli, telefonata tra Giuntoli ed i suoi agenti

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino Victor Osimhen continuerà a vestire la maglia del Napoli durante la prossima stagione.

Victor Osimhen è uno dei giocatori fondamentali per il Napoli di Luciano Spalletti. L’attaccante è corteggiato molto soprattutto all’estero ma attualmente non c’è alcuna trattativa in corso per quanto riguarda un ipotetica cessione. L’attaccante nigeriano dunque vestirà con ogni probabilità la maglia azzurra anche durante il prossimo campionato.

Un ulteriore conferma viene data dal quotidiano il Mattino che riporta una telefonata avvenuta tra il d.s del Napoli Cristian Giuntoli e gli agenti di Victor Osimhen. Giuntoli afferma che l’inizio del campionato è troppo imminente per prendere in considerazione qualsiasi proposta, ecco perché per ora la situazione non cambierà.

Il quotidiano riporta le sue esatte parole: “siamo fuori tempo massimo per ascoltare qualsiasi qualsiasi tipo di eventuale proposta.”

Ormai sembra quindi tutto deciso: Victor Osimhen continuerà a vestire la maglia del Napoli almeno per il prossimo anno.

