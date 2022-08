Calciomercato, interesse per Meret da parte di due club di Serie A

Calciomercato, il portiere del Napoli Alex Meret sarebbe nel mirino di due importanti club di Serie A.

Il campionato di Serie A 2022/2023 è quasi alle porte ma c’è ancora tempo per le ultime trattative di mercato. Il quotidiano La Stampa ha riportato una notizia relativa proprio al calciomercato, in particolare all’interesse di due importanti club di Serie A nei confronti di Alex Meret. Il giovane portiere veste la maglia del Napoli e si è spesso parlato anche di un rinnovo del suo contratto fino al 2027, questione che però ancora non ha avuto luogo.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano La Stampa:

“I granata hanno riagganciato i contatti con uno dei pochi, ancora raggiungibili, in grado di alzare il livello: è Alex Meret, il portiere del Napoli che sta indugiando a rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Si sta guardando in giro come il club di De Laurentiis che tratta Kepa, così il Torino è pronto a tentare un altro ragazzo in cerca di rilancio dopo l’ultima deludente stagione, colpito dalle scelte di Spalletti e da diversi guai fisici che l’hanno relegato quasi sempre in panchina: per lui appena 7 presenze dall’inizio. Se gliene sarà data la possibilità, i granata tenteranno l’affondo per uno di quei profili che Juric accoglierebbe a braccia aperte per puntellare un gruppo che pian piano sta crescendo nel numero, in attesa delle prime prove sul campo.”

Il quotidiano parla anche di un interesse da parte della Lazio:

“Occhio a Meret, senza fiducia a Napoli e in scadenza 2023. Lo gestiscono gli stessi agenti di Acerbi e Akpa Akpro. Cerca una squadra. Non può costare una tombola. Spalletti lo ha deprezzato.”

