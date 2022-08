Giornata decisiva per l’arrivo di Kepa al Napoli, oggi si può chiudere

Kepa sempre più vicino al Napoli

L’arrivo al Napoli di Kepa è sempre più vicino, oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura dell’affare. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, gli agenti del portiere sono in continuo contatto con la dirigenza azzurra per limare i dettagli. Tra Napoli e Chelsea c’è un accordo di massima per la formula del trasferimento, prestito secco con alcuni bonus che scatteranno al raggiungimento di determinati obiettivi. Il club azzurro pagherà 2 degli 8 milioni dell’ingaggio che oggi percepisce Kepa, con la restante parte che sarà a carico del Chelsea.

