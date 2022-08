Dall’Inghilterra: oggi il summit tra il Napoli e l’agente di Kepa

Fabrizio Romano, giornalista molto informato sulle vicende del calcio inglese, fa sapere che c’è un summit in programma oggi tra il Napoli e l’agente di Kepa per discutere i dettagli della proposta di prestito del club azzurro. Ecco quanto dichiarato su twitter:

Chelsea are working on two possible departures: Malang Sarr, been told he’s in talks with Ligue1 clubs despite Fulham bid. 🔵 #CFC

There’s a meeting scheduled today between Napoli and Kepa’s agent to discuss details of loan proposal.

Both players could leave Chelsea soon. pic.twitter.com/2aJMTNnFDT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2022