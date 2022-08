Problema alla coscia sinistra per Kvaratskhelia, niente allenamento a Castel di Sangro

Problemi fisici per Kvaratshelia, salta l’allenamento odierno.

Durante l’allenamento odierno a Castel di Sangro, Khvicha Kvaratskhelia si è accomodato in panchina con un bendaggio all’altezza del bicipite femorale. Nessuno sforzo per il georgiano, già tartassato dai giocatori del Mallorca nel corso della recente amichevole disputata in Abruzzo.