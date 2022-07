Napoli: Kvaratskhelia sarà il nuovo rigorista

Responsabilità non da poco per il neo arrivato

Luciano Spalletti ha scelto il suo nuovo rigorista. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Il Roma” il tecnico di Certaldo avrebbe individuato in Khvicha Kvaratskhelia il nuovo tiratore dei calci di rigore per il Napoli. Sarà “l’erede” di Lorenzo Insigne anche in questo.

