Calciomercato, Criscitiello: “Il Napoli sembra indietro rispetto alle big”

Michele Criscitiello ha espresso la sua opinione sul Napoli rispetto al tema del mercato.

Il giornalista e conduttore Michele Criscitiello ha espresso al portale Tuttomercatoweb il suo pensiero sul mercato del Napoli.

“Il Napoli, per ora, parte dietro le tre big. Non ci sta convincendo molto il Napoli. Per strategie e tempistiche. La squadra ha perso 3 top player e oggi accusa il colpo. Chi arriverà, sicuramente, sarà bravo perché Giuntoli ha dimostrato da anni di saper fare calcio. C’è bisogno di essere fiduciosi, però, a dirla tutta oggi il Napoli sembra abbastanza indietro rispetto alle big e deve stare attento all’entusiasmo della Roma. De Laurentiis, a Napoli, da anni gioca con il fuoco ma finora, essendo bravo e capace, non si è mai bruciato. Napoli competitivo ma non per il titolo. Almeno fino ad oggi. In corsa per la zona Champions e comunque non è un obiettivo da denigrare. Sicuramente Spalletti sperava di avere altro nel ritiro pre campionato. Occhio alla Fiorentina. Stanno facendo tutto alla grande.”

