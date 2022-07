Osimhen, l’ex allenatore: Nei suoi comportamenti non c’è malizia”

Mario Notaro, ex allenatore di Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex allenatore di Victor Osimhen è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato proprio dell’attaccante nigeriano.

“Osimhen vuole sempre giocare e vuole sempre fare gol, a volte si innervosisce. Quando accade può fare qualcosa che non dovrebbe fare, ma non è assolutamente un problema perché non c’è malizia nei suoi comportamenti” Quando lo allenavo io non ci sono stati scontri, solo qualche volta c’è stata una piccola polemica in allenamento perché dimostrava sempre questa grande voglia. Tuttavia non ho mai riscontrato cattiveria. Può diventare forte come Drogba, ha ancora molto da imparare e da dare.”

