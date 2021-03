Venerato: “Osimhen era stato già bocciato e gettato nella mischia”

Durante Goal Show su Piùenne, il giornalista Rai Ciro Venerato ha detto la sua riguardo la vittoria del Napoli a Bologna.

Venerato espone la sua opinione riguardo il match vinto a Bologna dagli azzurri:

“Bisognava recuperare i tasselli del mosaico. Non c’è stato nessuno che ha dato alibi a Gattuso, ma un dato di fatto, a mio avviso importante, è che nessuno ha perso così tanti elementi in poco tempo, nessun’altra squadra ha giocato così tanto ed ha avuto compattezza all’interno dello spogliatoio.

Insigne ha dimostrato di essere un vero leader, e può permettersi anche qualche sfogo, perché ha tutto il peso della squadra sulle spalle e ieri con grande entusiasmo è riuscito a trascinarla con sé.

Osimhen neanche il tempo di entrare che era già stato bocciato da alcuni, omettendo il fattore Covid, l’infortunio e che è stato gettato nella mischia per disperazione, a causa delle molteplici assenze, non considerando che non aveva recuperato del tutto, difatti è ancora al 40% ed è mancato molto alla squadra”.

