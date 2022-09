Ranocchia: “Spalletti non mi ha lasciato solo, mi ha difeso per un motivo”

Il Mattino – Ranocchia: “Spalletti non mi ha lasciato solo, una volta mi ha difeso per un motivo”.

Andrea Ranocchia, bandiera dell’Inter ed ex capitano, ha parlato dell’annata in cui Spalletti era alla guida dei nerazzurri:

“Con Luciano ci sentiamo spesso, gran persona. Lei si riferisce a quando ha affrontato un tifoso che nel 2017 mi insultava durante il ritiro a Riscone. Per poco non gli dava anche due schiaffi (ride). La prima volta in cui qualcuno si è speso per difendermi. Una scossa decisiva lungo un cammino che avevo intrapreso da solo”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mancini: “Raspadori può diventare un calciatore importante per la nazionale. Deve crescere”

Del Genio: “Contro il Torino si può scegliere Raspadori al posto di Lozano”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Luigi Di Maio fuori dal Parlamento, sconfitto da Sergio Costa a Napoli