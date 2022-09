La Repubblica – Italia, fallimento mondiale: Mancini esausto, già 20 calciatori out.

Roberto Mancini, ct della Nazionale, è in forte difficoltà numerica in vista dei match di Nations League. Tuttavia, la problematica verte anche su un altro fattore: la mancata presenza di giocatori importanti ha penalizzato la qualificazione al Mondiale, dunque, un vero fallimento per il tecnico. La defezione di Ciro Immobile, arrivata pubblicamente mentre stava per imbarcarsi con i compagni per l’Ungheria, è solo una di una lunga serie. I dubbi sono molteplici e le domande sorgono spontanee, la decisione di mandare Ciro a casa, non poteva essere presa prima, piuttosto che rimanere ad aspettare su un veicolo un messaggio che tardava ad arrivare? In fin dei conti, anche per il capitano della Lazio è stata scelta la via della prudenza. Le parole di Mancini nelle ultime ore sono state chiare: “La cosa più importante è aver voglia di venire in Nazionale, bisognerebbe amarla un po’ di più“.

