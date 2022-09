Del Genio: “Contro il Torino si può scegliere Raspadori al posto di Lozano”

Napoli-Torino, l’analisi di Del Genio

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal. Ecco le sue parole:

“Lozano torna addirittura venerdì e non so se con il Torino giocherà, i nazionali italiani tornano martedì e avranno quindi quattro giorni di riposo. Per sostituire Politano si può scegliere tra Raspadori, Elmas e Zerbin, quindi non lo so se Lozano torna e gioca. A meno che, essendo gare amichevoli, il Messico non gli risparmi la seconda partita. Non dico che non giocherà col Torino, ma non sono sicuro che giochi. Le soluzioni in attacco ci sono, quest’anno possiamo notare una bella novità”.

