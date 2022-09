Meret, l’ag.: “Mai negato dialogo col Napoli, da due anni chiedevamo chiarezza sul futuro”

Meret, le parole dell’ag. sulla situazione rinnovo

Meret situazione rinnovo – L’agente Federico Pastorello ne ha parlato a TuttoMercatoWeb a margine del Festival dello Sport, organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport:

Intervista agente Meret

Alex Meret si è ripreso il Napoli. Il punto sul futuro? “Era la cosa che chiedevamo da due anni a questa parte, solo l’opportunità di poter avere un po’ di tranquillità e il tempo per trovare stabilità. Teniamo conto che la stagione con Gattuso non era stata semplicissima con l’alternanza, però aveva dimostrato affidabilità. Società e allenatore fanno delle scelte, credo che Alex abbia dimostrato personalità e professionalità nel gestire questa situazione al meglio. Oggi finalmente, anche per situazioni fortuite, si è trovato a parlare e lo sta facendo benissimo”.

Ora siete vicini al rinnovo? “Noi non abbiamo mai negato il dialogo col Napoli, vediamo cosa porterà. I colloqui ci sono sempre stati: dipende dalle parti, ma la nostra disponibilità c’è sempre stata”.

