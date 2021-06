I tifosi del Parma contro il ritorno di Buffon: “Non puoi tornare da eroe”

Il ritorno al Parma di Gianluigi Buffon non è stato preso bene da alcuni tifosi del club.

Gianluigi Buffon ha deciso di ritornare alle origini. Il portiere ha esordito in Serie A proprio con il Parma ed è lì che ha scelto di ricominciare dopo il secondo addio alla Juventus. La Società emiliana ha annunciato il suo ritorno con un video sui propri canali social in cui Buffon pronunciava la frase: “I’m back”. Nonostante ciò i tifosi non hanno preso bene tale notizia, al contrario si sono dimostrati assolutamente contrari a ciò.

I supporter del club crociato hanno accolto il difensore estremo con uno striscione che recita: “Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe. Onora la maglia”. La caratteristica di questo striscione sta nel fatto che una “e” della parola “mercenario” è rappresentata con il simbolo dell’euro. Il significato dei tifosi è più che chiaro: descrivere Buffon come una persona attaccata al denaro piuttosto che alla maglia.

Le ragioni di questa accoglienza sono da ricercare nel comportamento che Gianluigi Buffon ebbe nel 2001 nei confronti del Parma. Dopo sei anni con la maglia dei ducali, quell’anno il portiere lasciò il club per approdare alla Juventus. Questo trasferimento non fu per niente gradito dai tifosi che a quanto pare lo ricordano ancora oggi.

