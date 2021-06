Maggio: “Non escludo un futuro al Napoli, vivo qui ed amo la città”

L’ex giocatore del Napoli Christian Maggio ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica.

L’ex giocatore del Napoli Christian Maggio ha parlato della squadra azzurra. In un’intervista al quotidiano Repubblica l’attuale difensore del Lecce ha detto la sua su Spalletti, sulla mancata Champions League del Napoli ed infine sul suo futuro.

“Spalletti è un allenatore esperto, Napoli non è una piazza facile e le aspettative su di lui sono alte. Ancora non ho smaltito la delusione riguardo la gara contro il Verona, per il Napoli sarà il secondo anno senza Champions League. Bisognera aspettare per sfidare i più grandi club, speriamo di riuscirci alla fine della prossima stagione.”

Riguardo il suo futuro Christian Maggio afferma:

“Sto ipotizzando qualcosa. Posso allenare ai bambini, ma posso anche diventare un direttore sportivo. So che le porte del Napoli sono sempre aperte, si ricordano ancora di me. Vivo ancora lì con la mia famiglia ed amo la città. Vedremo il futuro cosa ci riserverà.”

