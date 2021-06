Indagini sul Lille per il trasferimento di Osimhen, scomparsi 70 milioni

In Francia il Lille finisce sotto indagine, il trasferimento di Osimhen nel mirino

Secondo a quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, la giustizia francese sta indagando sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli. Degli 81.3 milioni versati da De Laurentiis per acquistare la punta nigeriana, nel casse del club francese ne sarebbero arrivati solo 10. la procura ha messo sotto indagine solo il club francese, il Napoli non è minimamente invischiato in questa vicenda. Inoltre, è partita una revisione dei conti nei confronti del club transalpino fresco vincitore del campionato, nel tentativo di capire dove siano finiti i soldi.

