Coronavirus – Wuhan di nuovo in ginocchio, si teme nuova ondata

Coronavirus – Wuhan di nuovo in ginocchio, si teme nuova emergenza sanitaria

Coronavirus – Wuhan ripiomba nella paura. La città cinese, così come riportato dal portale Politicanews.it, è di nuovo il centro di un nuovo “focolaio”. Vi sarebbero, infatti, già 17 casi positivi di cui 10 registrati localmente e solo sette di rientro dall’estero come riporta la Commissione Nazionale per la Sanità cinese. Tutto ciò è stato registrato dopo il termine del lockdown.

