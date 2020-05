Il Ministro Francesco Boccia: “Vacanze in Europa? Le condizione non lo permettono”

Il Ministro Francesco Boccia ritiene inappropriato parlare di vacanze in giro per l’Europa

Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo , è intervenuto ai microfoni di Rai 3.

Il Ministro si è soffermato su un argomento abbastanza “spinoso” che riguarda le prossime vacanze estive: “Spero che gli italiani apprezzino di più il nostro territorio e vogliano fare le vacanze in Italia, dove ci sono posti fantastici. In ogni caso, per l’estero bisognerà fare delle valutazioni sanitarie complessive. Al momento non esistono le condizioni per pensare di poter viaggiare per l’Europa in libertà”.

