La Gazzetta dello Sport – Torna Rrahmani, al suo fianco dovrebbe essere schierato Natan.

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare una scelta di Garcia, per quanto riguarda il reparto difensivo. Durante la conferenza stampa di ieri, alla domanda su chi sarebbe stato il partner di Rrahmani, il tecnico è rimasto vago “può giocare con entrambi”. Tuttavia, nonostante le ottime prestazioni sfoggiate in campo da Ostigard, con tutta probabilità rimarrà in panchina, facendo spazio a Natan. Anche il Corriere dello Sport, ha inserito il brasiliano in coppia con il kosovaro. Dunque, oggi dovrebbe scendere in campo la coppia del futuro azzurro.

