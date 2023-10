la Repubblica – Osimhen, cessione in estate sembra l’ipotesi più probabile.

L’edizione odierna del quotidiano ha precisato che in realtà, la nota di De Laurentiis, nasconde un’altra verità. Le parti, si presuppone a breve, torneranno a dialogare per decidere il futuro di Osimhen: “La questione del rinnovo non si è sbloccata nonostante un’estate intera di trattative tra Dimaro e Castel di Sangro ma De Laurentiis ha voluto chiarire di non avere rapporti difficili con il suo bomber.

Ci sarà un nuovo vertice per decidere di comune accordo il percorso: senza rinnovo – che obiettivamente sembra più lontano – la cessione in estate è l’ipotesi più probabile, considerando che Osimhen è in scadenza nel 2025″.

