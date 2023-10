Corriere dello Sport – Garcia, voci sull’esonero sono pettegolezzi: si è sentito accerchiato.

Il giornalista Antonio Giordano, torna a parlare di quanto accaduto in casa Napoli: “Rudi Garcia deve aver avvertito quel senso d’accerchiamento, ma è nei fatti (mica nelle considerazione) di chi ha perso brutalmente con la Fiorentina, in una partita in cui c’è stata una somma di scelte discutibili. Le crepe del Napoli si sono dilatate in un’atmosfera appesantita, priva dell’allegria d’un tempo così recente”.

Paragone con Mourinho: “Garcia in uno slancio che quasi riconduce a Mourinho ha improvvisamente avvertito un antico rumore ‘ora so chi sono i miei nemici e pure gli amici, aprendo un fronte sul diritto-dovere di critica”. Garcia è un momento delicato, “nella solitudine più assoluta mentre dà per sicuro che per ADL certe voci siano ‘pettegolezzi'”, questo un chiaro riferimento ad Antonio Conte e ai contatti con De Laurentiis, il quale ha smentito.

