Gomez, retroscena clamoroso prima della finale dei Mondiali

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione su quanto sta succedendo in casa Monza. Il ‘Papu’ Gomez è risultato positivo al test antidoping: “Il centrocampista argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez avrebbe appreso del test positivo alla terbutalina “poche ore prima della finale della Coppa del Mondo” in Qatar 2022, che l’Albiceleste ha vinto contro la Francia. L’indiscrezione rilanciata dal quotidiano Olé, sta provocando un putiferio in Argentina. Gomez non ha giocato né le amichevoli post-Qatar 2022, né le quattro partite delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2026.

Il giocatore sostiene che il problema sia sorto dopo aver preso uno sciroppo per curare il mal di gola e di avere la prova dell’acquisto del farmaco da parte di suo figlio. Tuttavia, secondo Olè, si è detto sorpreso che “la sanzione sia arrivata dieci mesi dopo, anche senza bisogno di controprove”. La notizia ha generato polemiche in Argentina, considerando la vicinanza con la vittoria dei Mondiali. Tuttavia, il successo dell’Albiceleste non è in pericolo, poiché secondo i regolamenti, il trofeo sarebbe stato in pericolo nel caso di positività di più di due giocatori durante la kermesse mondiale”.

