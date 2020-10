Napoli bloccato, l’Asl 1 ha disposto: isolamento e quarantena per 14 giorni a staff e giocatori

Napoli bloccato, l’Asl 1 ha disposto isolamento fiduciario

Notizie Calcio Napoli – Napoli bloccato alla partenza per Torino, Juventus-Napoli a un passo dal rinvio causa Covid-19. Gazzetta.it fornisce gli aggiornamenti sul caso:

Alle 19 la Asl Napoli 1 ha boccato la partenza della squadra, con i dirigenti che erano già in aeroporto. Al momento sono in corso colloqui tra le istituzioni e il club per capire il da farsi. Ma è chiaro che la partita di Torino con la Juve, in programma domenica sera, è da considerarsi a rischio rinvio. In attesa di un intervento chiarificatore delle istituzioni nazionali. La Asl 1 ha disposto per lo staff tecnico e i giocatori l’isolamento fiduciario e la quarantena di 14 giorni. Ovviamente, non si hanno ancora certezze sulla durata della quarantena. Di certo, tutti dovranno restare nelle rispettive abitazioni per l’intera durata della clausura.

