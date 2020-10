Juventus, Pirlo: “Non c’è rischio rinvio. Napoli forte, ma non siamo da meno”

Juventus, Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli

Notizie calcio Napoli – Juventus, Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro il Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

Qual è il vostro stato d’animo?

“Non penso ci sia il rischio di non giocare. C’è stato un comunicato della lega con regole ben precise, non penso ci siano problemi. Noi abbiamo preparato la partita come tutte le altre squadre, quanto successo non ci ha influenzato minimamente”.

La prestazione di Roma a cosa vi è servito per il Napoli?

“Non abbiamo avuto amichevoli per provare certi giocatori in certe posizioni. Abbiamo provato il nostro gioco per la Roma e magari proveremo altro per il Napoli. Esperimenti dovevamo farne e magari domani sarà uguale”.

Come sta Dybala? Titolare?

“Veniva da due mesi di totale assenza. Ha un’altra settimana di lavoro in più nelle gambe, vediamo domani se c’è possibilità di farlo giocare dall’inizio o a gara in corso”.

Domani a sinistra?

“Può giocare Cuadrado così come Frabotta, in quel ruolo possono giocare loro due”.

Domani incontri Gattuso, disse che erano affari tuoi ora alla Juve…

“Sono affari miei alla Juve come affari suoi al Napoli. Mi prendo i problemi di questo lavoro bellissimo, altrimenti non l’avrei scelto”

Come sta Arthur?

“Si è allenato bene, anche lui viene da allenamenti più continui. C’è la possibilità che giochi dall’inizio, nelle rotazioni considerata l’assenza c’è questa possibilità”.

C’è stato qualche esperimento sbagliato con la Roma?

“Non abbiamo interpretato bene gli spazi in fase offensiva. Kulusevski aveva ricoperto poco quella posizione, magari poteva essere una soluzione un po’ azzardata contro la Roma”.

Ti dà fastidio che la Juve sia messa sotto rispetto ad altre come favorita?

“Non mi cambia niente che ci siano favoriti o meno, ne ho sentite tante”.

Ti aspetti qualcosa dal mercato?

“Stiamo parlando con la società. Se ne occupa Fabio, vedremo se arriverà qualcosa lunedì sera”.

Cosa temi di più del Napoli?

“Sono due squadre forti, il Napoli ha dimostrato di aver cambiato mentalità con Gattuso. Sono forti, è già un anno quasi che lavorano assieme e questo credo che sia un loro punto di forza. Ma noi non siamo da meno”.

Qualche giocatore può avere timori a giocare domani?

“Ormai al giorno d’oggi bisogna avere paura da andare in giro, non solo per le partite. Se succede può succedere anche alla Juve come successo al Genoa”.

Visto che vi conoscete, avrai più vantaggi tu o Gattuso?

“Da allenatore è diverso rispetto che da giocatore. Ognuno giocherà la sua partita, nessuno avrà vantaggi”.

Morata avrà un’altra chance?

“Sì è un giocatore funzionale, non penso abbia fatto così male come è stato detto. Ha lavorato poco con noi, l’abbiamo messo dentro perché pensavamo potesse far male alla Roma. Lui è a disposizione”.

Lo scherzo più bello che vorresti fare a Gattuso? Sei contento della rosa sugli esterni?

“Lo scherzo più bello quello di vincere domani sera, questa sarebbe la cosa più divertente e poi parlarne dopo. Della rosa sono contento, poi come detto prima c’è Fabio che lavora e vediamo”.

La situazione di Khedira, De Sciglio e Douglas Costa?

“Non è cambiato niente. Il mercato chiude lunedì, si allenano come tutti gli altri e sono a disposizione per giocare”.

