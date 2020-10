ULTIM’ORA – Napoli bloccato dalla Regione Campania: per motivi sanitari

Napoli, bloccato alla partenza dalla Regione Campania

Notizie calcio Napoli – Massimo Ugolini, giornalista Sky ha riportato in diretta sull’emittente satellitare la notizia del blocco della partenza del Napoli per Torino:

Ugolini:

“La regione Campania ha bloccato la squadra di Gattuso per porla in isolamento. Il Napoli stava per partire per Torino, il pullman aveva già lasciato Castel Volturno in direzione Capodichino quando è arrivato lo stop imposto dalla Regione per motivi sanitari. C’è preoccupazione da parte degli enti regionali che quanto accaduto una settimana fa col Genoa possa ripetersi di nuovo. Si attende quale sarà il protocollo che la Regione attuerà nelle prossime ore”.

