UFFICIALE – In casa Juventus due tesserati positivi

La Juventus FC annuncia due positivi al COVID-19 tra i tesserati.

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juve comunica che due membri dello staff sono risultati positivi ai tamponi:

“Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti“.

