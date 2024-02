Corriere dello Sport – Italiano in dubbio: la sua Fiorentina crolla anche a Bologna

Dopo il duro colpo incassato contro il Bologna, il futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è ufficialmente in bilico: “Gioco, gol e vittoria con il Frosinone, ma i problemi di gioco, gol e risultati del 2024 non sono risolti: avversario più forte e subito nuovo stop secco, anche per riflettere sugli errori che l’hanno determinato”.

Tuttosport invece analizza così la sfida: “Conferma più o meno l’undici del Frosinone con il ritorno dal 1’ di Arthur, accanto a Mandragora, e con Bonaventura trequarti a supporto di Belotti. A parte i primi minuti il Bologna sale presto in cattedra sfruttando l’arma del contropiede e affondando a destra dove Orsolini segna due volte seppure la seconda, su punizione, venga annullata con l’impiego del Var. Dopo 10’ nella ripresa, e le occasioni per il raddoppio del Bologna, richiama Bonaventura e inserisce Beltran, poi anche Nico per Nzola ma senza frutti e nemmeno Maxime e Duncan cambiano le cose. Sconfitta meritata e pesante per una Fiorentina parsa a tratti in confusione e anche il duello con Thiago Motta lo vede sconfitto”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

