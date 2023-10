Radio Punto Nuovo – Di Gennaro: “Garcia ha bisogno del supporto di ADL, non ha feeling con il gruppo”.

In diretta a Punto Nuovo Sport, Antonio Di Gennaro, ex Verona e opinionista Rai, ha parlato della situazione attuale del Napoli: “La Nazionale ci ha lasciato ancora in un limbo, ma il primo tempo dell’Inghilterra è stato di livello. Ora abbiamo il doppio appuntamento di novembre che sarà decisivo per qualificarsi al prossimo Europeo, che dobbiamo difendere da campioni in carica.

De Laurentiis a Castel Volturno? La presenza di un presidente è sempre particolare, l’incontro con Conte è stato comunque un indizio importante su quello che poteva succedere in casa Napoli. Ora Garcia ha bisogno di ulteriore supporto dopo le parole della settimana scorsa. Ripartire a Verona non sarà semplice, figuriamoci senza Osimhen. Il Napoli deve ritrovare un po’ di serenità, alcuni calciatori stanno mostrando molta insofferenza, ma deve migliorare se vuole fare bene anche quest’anno. Quindi è giusto che ora De Laurentiis si faccia sentire ulteriormente, va ritrovata l’alchimia tra l’allenatore ed il gruppo squadra.

Garcia rigettato dal gruppo? Un po’ di nervosismo evidente c’è stato, quindi ha lasciato l’amaro in bocca. Ci sono un paio di cose da dover rimettere in piedi, poi è normale che a livello di gioco ci sia stato un passo indietro. Il dopo Scudetto è sempre complicato, però, è capitato anche a me a Verona. Verona? Il Napoli ha sempre sofferto al Bentegodi, poi dopo la sosta può sempre capitare un calo. L’infortunio di Osimhen pesa, ma Simeone e Raspadori hanno le carte giuste per poterlo sostituire. L’Hellas darà il 150% per battere i campioni di Italia”.

