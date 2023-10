Rinnovo Osimhen, incontro con l’agente senza risultati

Tuttomercatoweb ha parlato di un incontro avvenuto a Pozzuoli per discutere del rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli.

Secondo Tuttomercatoweb ci sarebbe stato un incontro per risolvere la questione legata al rinnovo di Victor Osimhen. Quest’ultimo sarebbe avvenuto tra l’agente di Victor Osimhen Roberto Calenda, Mauro Meluso e Maurizio Micheli.

Sempre secondo quanto riportato, sfortunatamente non si sarebbe arrivata ad alcun accordo.

“È un incontro da zero a zero quello fra gli uomini mercato del Napoli, Maurizio Micheli e Mauro Meluso, e l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda. I tre si sono riuniti in un ristorante di Pozzuoli per parlare della situazione dell’attaccante nigeriano, ancora in bilico dopo i tanti summit con Aurelio De Laurentiis e la possibilità di rinnovare il contratto. A fine agosto sembrava oramai vicinissimo il prolungamento per una cifra intorno ai 9 milioni di euro, quasi a sottolineare come Osimhen fosse fuori categoria per gli azzurri, come successo con Cavani qualche anno fa. Poi però la vicenda “social”, dove veniva paragonato a una noce di cocco con due video su TikTok, avevano fatto scaldare la situazione. Lo stesso Calenda aveva commentato con sdegno la situazione, addirittura minacciando di potere adire alle vie legali per quanto successo, salvo poi evitare di aggiungere benzina sul fuoco. Anche perché appare chiaro come ci sia l’intenzione, da parte di tutti, di arrivare a una calma, almeno apparente. Anche perché Aurelio De Laurentiis non è più così felice di quanto è accaduto, fra dietrofront e continue richieste al rialzo. Sembrava oramai arrivato a dama e il video di TikTok è sembrato quasi un pretesto per sottrarsi al pattuito solamente qualche settimana prima.”

