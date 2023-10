La Gazzetta dello Sport – Zielinski nei radar della Juventus: sperano di prenderlo a zero.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione in casa Juventus, dopo il forfait di Pogba e Fagioli. I bianconeri, dunque, cercano una soluzione esterna per gennaio e spunta il nome di Zielinski: “Ma un po’ come succede nei videogiochi, c’è chi si ferma a un livello e chi passa a quello successivo. In questo momento, al netto di Piotr Zielinski nei radar per luglio in caso di svincolo dal Napoli, sono Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Lazar Samardzic (Udinese) e Rodrigo De Paul (Atletico) i centrocampisti che più intrigano la Juventus per gennaio”.

