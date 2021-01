NAPOLI – Parla Fedele:”Ma vi rendete conto? Negli ultimi 10 anni il settore giovanile…”

Napoli – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Nella giornata di ieri Enrico Fedele, ex procuratore sportivo, ora opinionista, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte. Tra i vari argomenti trattati, anche quello relativo al settore giovanile del Napoli la cui società da tempo non investe quanto dovrebbe.

Di seguito le sue dichiarazioni;

“Settore giovanile? Il Napoli calcio non investe nemmeno la quarta parte di quello che investono club importanti in Italia come Atalanta, Roma, Inter e Juventus. Il problema è che la società azzurra ha abbandonato totalmente il settore giovanile.

Dopo Insigne, il Napoli negli ultimi 10 anni non ha più fatto emergere, ad alti livelli, un giovane calciatore e chi gioca ora nelle giovanili partenopee non credo possa avere un grande futuro…”

