Il Mattino – Osimhen, le parole di ADL in conferenza hanno turbato lui e il suo entourage.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato un retroscena avvenuto ieri, dopo la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis. Il patron non si è mostrato dolce nei confronti di Osimhen: “Non sono mai stato non sereno nei confronti di Osimhen, ma si è sempre in due in queste cose: io sono rimasto lo stesso, se il suo umore è cambiato non posso farci nulla. Se dopo una stretta di mano (si parla dei colloqui per il rinnovo, ndr) le cose cambiano, la cosa dispiace, ne prendiamo atto ma poi la vita va avanti.”

Parole dure da parte del patron, che Osimhen non ha preso bene, cosi come anche il suo agente Roberto Calenda, che proprio nei giorni scorsi era stato a Napoli per stare accanto al suo assistito. In un momento così delicato per il bomber, azzurro, il suo entourage vorrebbero dargli solo serenità, ma le parole del patron, non lasciano spazio ad ulteriori riflessioni.

Il giornale, inoltre, ha sottolineato che per quanto riguarda il punto di vista della comunicazione, vi è una sorta di cortocircuito. Entrambe le parti pensano di essere dal lato giusto della trattativa e aspettano che sia l’altro a fare un passo in avanti.

Fonte foto: (da Football Pictures) – Flickr.com

