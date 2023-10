La Gazzetta dello Sport – Serve una vittoria col Verona: niente alibi, conta solo il campo.

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del rendimento di Rudi Garcia al timone della panchina del Napoli. Oggi gli azzurri hanno l’obbligo di ripartire con una vittoria, dimostrando così, di voler difendere lo scudetto stampato sul petto. In questi giorni, Aurelio De Laurentiis, ha avuto la premura di colloquiare con i suoi giocatori per dargli la carica e ritrovare lo spirito perso: “Il resto – si legge – sono discussioni che camuffano alibi o bei ricordi che rischiano di lasciarti imbrigliato nella nostalgia. Sì perché tutto è partito da qui, dallo stadio Bentegodi. Era il Ferragosto del 2022 e la squadra di Luciano Spalletti vinceva in rimonta per 5-2. E insieme alla stella georgiana cominciava a risplendere un Napoli che tutti avrebbero inseguito invano per l’intero campionato. Bello, ma sarebbe sbagliato anche fermarsi a questo. Oggi parecchie cose sono cambiate e serve una sterzata”.

