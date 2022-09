Il Mattino – Anguissa contro i media: “Sono fake news”.

“Frank Anguissa sta vivendo momenti importanti i n maglia Napoli: è tra gli intoccabili di Spalletti e anche tra i più positivi di questo avvio di stagione. Il centrocampista azzurro, però, non è stato convocato dalla sua nazionale, una scelta spiegata anche dallo stesso Ct Song: «Lo conosciamo già e ci farà comodo al Mondiale, adesso dobbiamo testare altri elementi» aveva detto prima di questa tornata di nazionali.

Secondo alcuni media camerunesi, però, la scelta di non partecipare alle gare con la nazionale sarebbe stata proprio di Anguissa, che avrebbe comunicato alla Federazione e al Ct la voglia di restare a Napoli visti i tanti impegni importanti con il club. Notizie prontamente smentite dallo stesso Anguissa sui social: «Sono fake news» ha scritto l’azzurro su Instagram commentando uno degli articoli pubblicati in Camerun in queste ore”.

Fonte foto: Flickr.com

