Napoli, infortunio Ghoulam: i tempi di recupero del difensore

Il Corriere dello Sport riporta i tempi di recupero dall’infortunio del difensore del Napoli Faouzi Ghoulam.

Il giocatore del Napoli Faouzi Ghoulam è stato protagonista di un brutto infortunio domenica scorsa durante Napoli-Bologna. Nella giornata di ieri è stato sottoposto ad un’operazione al crociato sinistro che è andata a buon fine. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul ritorno in campo del difensore, non previsto in tempi brevi.

“Nel frattempo Faouzi, 30 anni compiuti il 1° febbraio, sarà costretto a fermarsi ancora per cinque o sei mesi almeno, e proprio nel momento migliore. Quando aveva ricominciato a giocare, cioè a vivere, e a riprendersi la scena che il destino gli aveva rubato quattro anni fa. Incredibile, puro accanimento: questa è la storia triste di un grande atleta, giunto quasi in vetta che a un certo punto è caduto a valle senza più avere il tempo di rialzarsi.”

