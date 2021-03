Milan-Napoli: Ibrahimovic assente, Calhanoglu e Mandzukic forse in campo

Secondo Il Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic non scenderà in campo per Milan-Napoli, mentre potrebbero esserci Hakan Calhanoglu e Mario Mandzukic.

La prossima domenica, il Napoli di Gennaro Gattuso sfiderà il Milan in trasferta. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulle assenze del club rossonero. La più pesante è di sicuro quella dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic; tuttavia contro gli azzurri potrebbero tornare in campo due giocatori: il centrocampista Hakan Calòhanoglu e l’attaccante Mario Mandzukic.

Ecco cosa si legge del quotidiano:

Da qui alla sosta di fine mese il Milan dovrà affrontare in emergenza le quattro partite che segneranno la stagione: giovedì lo United a Manchester, domenica il Napoli, poi il ritorno di Coppa ed infine la trasferta di Firenze. Per giovedì, gli unici a recuperare saranno Theo Hernandez, Rebic e Tonali. Mandzukic e Calhanoglu potrebbero rientrare per domenica, mentre per Ibrahimovic l’obiettivo dello staff medico è metterlo a disposizione di Pioli per il ritorno di Europa League di giovedì 18.”

