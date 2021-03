Llorente: “A Napoli non ho potuto dimostrare tutte le mie capacità”

Fernando Llorente ha parlato della sua esperienza al Napoli durante un’intervista ad Udinese Tonight.

Il giocatore spagnolo Fernando Llorente, attualmente attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista al talk show “Udinese Tonight”. Tra i vari argomenti, Llorente si è soffermato anche sul Napoli: lo spagnolo ha vestito la maglia azzurra per quasi due stagioni.

Ecco le sue parole:

“Gattuso e Gotti vedono il calcio in due maniere diverse. Gattuso vuole sempre giocare il pallone a partire da dietro. Per l’Udinese non è così, bensì il modo di giocare dipende dal modo in cui la squadra ospite ci pressa. Se il pressing è tanto giochiamo in modo diretto e saltiamo le linee; mentre se ci danno la possibilità di giocare giochiamo. Nel Napoli non ho potuto far vedere completamente di cosa sono capace. Posso dare tanto e ho voglia di dimostrare ciò, inoltre ho voglia di continuare a divertirmi mentre gioco”.

