Napoli, l’agente di Osimhen: “Victor Vuole portare il Napoli in Champions”

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è intervenuto nella trasmissione “Si gonfia la rete” per parlare dell’attaccante del Napoli.

L’agente di Victor Osimhen Roberto Calenda è stato ospite nella trasmissione di Raffaele Auriemma “Si gonfia la rete”. L’argomento principale di cui ha parlato riguarda proprio Victor Osimhen: l’agente si sofferma sull’attuale situazione del giocatore del Napoli.

“Osimhen è stato via per molto poiché gli è successo qualunque cosa, ma ha sempre fatto del suo meglio per il Napoli. Spero che da ora sia più fortunato e possa giocare di più.”

Calenda parla anche delle numerose assenza all’interno del club azzurro:

“Non possiamo dire che le assenze non corrispondono agli alibi. Se l’Inter è senza Lukaku o se il Milan è senza Ibrahimovic è normale che hanno più difficoltà, ciò è successo anche al Napoli”.

Si ritorna sull’argomento Osimhen, in particolare Calenda parla del gol contro il Bologna:

“La rete contro il Bologna incoraggia molto, spero che Gattuso riuscirà ad avere anche gli altri giocatori a disposizione. Con la squadra al completo gli attaccanti riescono a determinare di più le partite.”

In seguito è la volta di parlare dell’argomento Champions:

“Osimhen vorrebbe aiutare a raggiungere il suo principale obiettivo che è la Champions. Vuole giocarla da protagonista, credo sia il l’ambizione di ogni giocatore e lui di ambizioni ne ha tante.”

Riguardo la prossima sfida contro il Milan afferma:

“È stato un sacco di tempo lontano dalla squadra, ci vuole tempo per rientrare in sintonia. Osimhen è stato assente per 94 giorni, poi è tornato ma ha avuto l’infortunio a Bergamo. Sono il primo che spera che faccia grandi cose ma ci vuole tempo.”

Infine, sulla Nazionale nigeriana che ha convocato il giocatore:

“È stato convocato, ma deciderà lui cosa fare. Spero solo non ci siano preoccupazioni”.

