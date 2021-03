De Maggio svela: “Il Napoli tornerà a Dimaro in ritiro pre stagionale: le date”

De Maggio sul ritiro del Napoli

Napoli Calcio – Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, svelando una notizia importante per i tifosi azzurri. De Maggio svela che in vista della stagione 2021-22 il Napoli tornerà a Dimaro per il ritiro pre stagionale. La preparazione partirà, sempre secondo il giornalista, il 13 luglio e durerà circa due settimane.

Per questa stagione il Napoli ha svolto il ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro, a causa del Covid-19. La convivenza con il virus però pare essere giunta ad un livello ormai accettabile. In virtù di ciò, la rosa tornerà in Trentino. La società di De Laurentiis, infatti, ha già soggiornato per 7 anni in Val di Sole.

